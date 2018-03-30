Ватикан опроверг сообщения об отрицании ада папой римским

Папа римский Франциск не отрицал существование ада, заявили в Ватикане вечером 29 марта, опровергая публикацию в итальянской газете La Repubblica.

Издание сообщило, что понтифик 27 марта в беседе с основателем издания итальянским журналистом Эудженио Скальфари, заявил, что "ада нет, а есть исчезновение грешных душ". При этом папа Франциск пояснил, что грешники, которые после смерти каются, получают прощение.

93-летний Скальфари описывал разговор по памяти, и не одна из цитат не является дословной, заявили в Ватикане, отметив, что беседа проходила не в рамках интервью. Согласно учению католической церкви, "души людей, впавших в смертные грехи, нисходят во ад и терпят за учиненные ими грехи наказания".

Это уже не первый раз, когда Ватикан опровергает сообщения, появляющиеся после разговора папы Франциска с Скальфари. Так, в 2014 году в Ватикане опровергли утверждение о том, что понтифик якобы не исключает поиск некого "решения" для безбрачия католических священников, отмечает dw.com.