Пожарный: все эвакуационные выходы ТЦ в Кемерове были закрыты

Администрации и охраны сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове не было на месте в момент прибытия пожарных, рассказал сотрудник МЧС, участвовавший в тушении пожара.

Все эвакуационные выходы были закрыты, аварийного освещения не было, приводит сайт МЧС заявление начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина.

По его словам, руководство ТЦ и охранники обязаны были встретить спасателей, однако этого не сделали, сообщает ВВС.

"Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: "Эвакуируйтесь!". Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было, по крайней мере, нас никто из них не встретил, никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их", - рассказал пожарный.

По его словам, пожарные сразу поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания. "Там уже было очень сильное задымление, ориентироваться практически невозможно. На расстоянии вытянутой руки ничего не видно, очень высокая температура. Шло стремительное распространение огня", - вспоминает Бурсин.

Он считает, что быстрому возгоранию способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция. Кроме того, в здании находились некие баллоны, которые пришлось выносить и охлаждать. "Произошел один взрыв", - уточнил Бурсин.

К моменту прибытия пожарных 13 человек находились на крыше, одного мужчину обнаружили живым на четвертом этаже, одну женщину вытащили из заблокированного лифта, рассказал пожарный.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 64 человек.

После пожара были арестованы семь человек, среди которых охранник, директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, был эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию,генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежит сгоревший в Кемерове торговый центр и главу строительной инспекции Кемеровской области.

Им предъявлены обвинения по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Все они отрицают вину.