В Украине таксисты поймали мужчину, который бросался под авто ради наживы

Таксисты Днепра поймали мужчину, который умышленно бросался под машины и не раз за таким занятием попадал в объектив авторегистраторов.

Водители говорят, что он делал это в одном и том же месте, чтобы заработать. Мол, сначала чуть не попадал под машины, а потом требовал от водителей деньги, иначе вызовет полицию.

Впрочем, таксисты сами набрали "102" и держали мужчину до приезда копов. В конце он таки признался, под авто бежал намеренно.

Но не для заработка, а чтобы проучить водителей. Сейчас полиция решает, можно ли этого человека привлечь к ответственности, пишет УНИАН.







