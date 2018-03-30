Молдаванин пытался подкупить румынских пограничников

Наш соотечественник пытался подкупить трех румынских пограничников в Галаце, чтобы они закрыли глаза на нарушение.

Пограничники обнаружили у молодого человека 255 пачек сигарет без документов о происхождении. От взятки в 125 евро они отказались.

Позже, деньги обнаружили в двери полицейской машины и пограничники тут же вызвали офицеров антикоррупции. Те задержали мужчину в течении часа.

Открыто уголовное дело.