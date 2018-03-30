Банда грабителей орудовала в Теленештском районе: троих подозреваемых задержали

Троих членов преступной группировки, которая специализировалась на грабежах, задержала полиция. Ещё двоих разыскивают.

По данным следствия, за последние два года злоумышленники ограбили десятки домов в Теленештском районе. Они выносили ценные вещи, технику и деньги. Ущерб превысил 400 тысяч леев.

Теперь грабителям грозит до 12 лет тюрьмы.