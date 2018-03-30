Жителей столицы зовут на генеральную уборку

Столичная мэрия призывает граждан выйти завтра на генеральную уборку города. Порядок наведут в парках и во дворах, а также очистят клумбы и канализации.

Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду отметила, что гражданам предоставят специальное оборудование для сбора мусора.

Национальная патрульная инспекция призывает водителей не парковать автомобили у въезда во дворы и у обочин дорог, чтобы обеспечить свободный проезд мусороуборочным машинам.

Во избежание пробок на всех улицах будут дежурить регулировщики.