В Кишиневе мужчина дважды за неделю пытался свести счеты с жизнью

Молодой человек, который вчера грозился выпрыгнуть с девятого этажа жилого дома, несколько дней назад пытался покончить жизнь самоубийством на столичном Виадуке.

Оба раза мужчину удалось уговорить не делать этого. Его снова доставили в инспекторат полиции сектора Рышкановка для проведения беседы.

Напомним,что вчера вечером очевидцы сообщили о том, что мужчина сидит на краю балкона дома на девятом этаже, намереваясь прыгнуть.

На место происшествия прибыли сотрудники Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, полиция, “скорая помощь”, пожарные и психолог. Им удалось спасти молодого человека, пишет aif.md.





