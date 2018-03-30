В центре столицы мужчина лопатой разбил несколько автомобилей. ВИДЕО

Шокирующий инцидент произошел на пересчении улиц Щусева и Николая Йорги. Мужчина лопатой разгромил несколько автомобилей.

По словам очевидцев, мужчина на своей машине зацепил четыре авто, достал лопату из багажника и разбил окна собственного автомобиля. Затем начал громить рядом стоящие авто: Mercedes и такси.

Пытаясь сбежать с сместа происшествия он свернул на улицу Щусева, и на перекрестке с Николая Йорга врезался в еще два припаркованных автомобиля.

Более того, дебошир начал угрожать владельцам машин, что достанет пистолет. Но оружия у него при себе не было.

На место происшествия прибыла полиция и задержала агрессора.

Подробности инцидента выясняются.