Крупная трещина, появившаяся на юго-западе Кении, привела к разрушению части шоссе Найроби — Нарок. Многокилометровый разлом сопровождался сейсмической активностью в районе.
Восточно-Африканский разлом, образовавший рифтовую долину, простирается на 3000 км и разделяет африканскую плиту на две неравные части, сомалийскую и нубийскую плиты, которые отходят друг от друга со скоростью 6–7 мм в год. Большую часть времени рифтовая деятельность незаметна, однако постепенно она приводит к землетрясениям, новым трещинам и разломам, как это произошло в Кении, отмечает Моя планета.
138 млн лет назад в результате такого же континентального разлома появился Атлантический океан. Тогда Африка и Южная Америка отделились друг от друга — до сих пор можно наблюдать совпадение их береговых линий. Подобное может произойти в Африканской рифтовой долине, тогда океан заполнит разлом, а часть Африканского континента, включающая Эфиопию и Сомали, превратится в большой остров.
Африканская рифтовая долина уникальна тем, что позволяет ученым наблюдать различные этапы континентального разлома. На юге разлом довольно молод и увеличивается со скоростью 2,5–5 см в год, тогда как на севере вся долина покрыта вулканическими породами, что говорит о полном истончении литосферы.
A crack that opened up in Kenya’s Rift Valley, damaging a section of the Narok-Nairobi highway, is still growing... pic.twitter.com/T5YocDauYj— BBC (@BBC) 26 марта 2018 г.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Мечты должны соответствовать реальности. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не спешите довериться малознакомым людям. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md