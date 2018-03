Восточно-Африканский разлом, образовавший рифтовую долину, простирается на 3000 км и разделяет африканскую плиту на две неравные части, сомалийскую и нубийскую плиты, которые отходят друг от друга со скоростью 6–7 мм в год. Большую часть времени рифтовая деятельность незаметна, однако постепенно она приводит к землетрясениям, новым трещинам и разломам, как это произошло в Кении, отмечает Моя планета.

138 млн лет назад в результате такого же континентального разлома появился Атлантический океан. Тогда Африка и Южная Америка отделились друг от друга — до сих пор можно наблюдать совпадение их береговых линий. Подобное может произойти в Африканской рифтовой долине, тогда океан заполнит разлом, а часть Африканского континента, включающая Эфиопию и Сомали, превратится в большой остров.

Африканская рифтовая долина уникальна тем, что позволяет ученым наблюдать различные этапы континентального разлома. На юге разлом довольно молод и увеличивается со скоростью 2,5–5 см в год, тогда как на севере вся долина покрыта вулканическими породами, что говорит о полном истончении литосферы.

A crack that opened up in Kenya’s Rift Valley, damaging a section of the Narok-Nairobi highway, is still growing... pic.twitter.com/T5YocDauYj