Китайская компания SF Motors разработал кроссовер SF5. Главной особенностью новинки является система, которая не позволяет водителю ездить нетрезвым. Об этом пишет The Verge.
Создатели не раскрывают подробности о том, как именно работает система. Однако отмечают, что она использует некий датчик, который отслеживает выдыхаемый водителем воздух.
Автомобиль получил батарею, которая может обеспечить преодоление 500 километров на одном заряде. Мощность агрегата автомобиля составляет 1000 лошадиных сил, передает korrespondent.net.
В производство автомобиль поступит в 2019 году. До "сотни" кроссовер способен разгоняться за три секунды.
Комментарии
- В Норвегии появится первый в мире отель на солнечных батареях
- А что если: симулятор покажет последствия ядерного взрыва в любом городе планеты
- Робот София предложила Уиллу Смиту "остаться друзьями"
- Власти США одобрили проект спутникового интернета SpaceX
- Huawei запатентовала сгибаемый смартфон-"книжку"
- Mazda представила обновленный кроссовер CX-3
- Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей Model S
- Хакеры украли данные 150 миллионов пользователей фитнес-приложения
- Facebook разрешит пользователям удалять собранную о них информацию
- В Британии начал курсировать первый беспилотный поезд
- Китаец передвинул трехэтажный дом
- Индианка 20 раз пырнула ножом курьера за слишком долгую доставку
- Во Франции уволят треть депутатов и сенаторов
- В Европе мессенджеры хотят заставить сотрудничать с полицией
- В Подмосковье ребенок умер, попив из найденной на улице бутылки лимонада
- "Растерялся": охранник ТЦ в Кемерово признал, что не нажал на кнопку звукового оповещения
- Одну из самых редких диких кошек засняли на видео
- Ди Каприо подтвердил роман с очередной 20-летней моделью
- Коррупционер в Малайзии получил 197 лет тюрьмы и 79 ударов палками
- СМИ сообщили о состоянии Юлии Скрипаль
- "Металл плавился, что говорить про людей": монолог человека, потерявшего в Кемерове семью
- Лавина накрыла 15 автомобилей в Приэльбрусье. ВИДЕО
- СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово
- СК: пожарную сигнализацию "Зимней вишни" обслуживал кондитер
- Объявление для граждан Молдовы, которые намерены пересекать границу Болгарии
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Мечты должны соответствовать реальности. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не спешите довериться малознакомым людям. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md