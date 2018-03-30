В Калифорнии кофе Starbucks будет продаваться как потенциальный канцероген

Суд в Калифорнии постановил, что компания Starbucks и другие производители кофе в штате должны снабжать всю свою продукцию специальной пометкой о риске возникновения онкологических заболеваний.

Судебные разбирательства начались по иску активистов, которые ссылаются на законодательство штата, требующее подобных предупреждений для широкого ряда химикатов и веществ.

В списке канцерогенных веществ оказался акриламид, образующийся в кофе при поджаривании зерен. Представители кофейной индустрии подчеркивали, что кофе в безвредных количествах должен быть исключен из-под действия законодательства, пишет vesti.ru

Но, по мнению судьи, рассматривающего иск, ответчики долго не могли сказать, что акриламид действительно никак не угрожает здоровью потребителей.