В Европе мессенджеры хотят заставить сотрудничать с полицией

Европейская комиссия добивается, чтобы мессенджеры и другие цифровые коммуникационные сервисы предоставляли полиции данные пользователей в течение десяти дней с момента запроса, а в срочных случаях - в течение шести часов. Об этом пишет издание Euractiv.

Издание ссылается на попавший в его распоряжение проект предложений Еврокомиссии, которая настаивает на том, чтобы соответствующие сервисы предоставляли необходимые для полицейских расследований доказательства, где бы ни находились офисы этих организаций или места хранения данных.

Euractiv уточняет, что эта реформа будет объявлена 17 апреля.

"Закон об электронных доказательствах вынудит широкий круг приложений цифровой связи быстро отвечать на запросы о данных со стороны сил правопорядка или судебных органов", - говорится в сообщении издания, близкого к Европейской комиссии.

Под новые правила подпадают такие социальные сети, как Twitter и Facebook, поставщики "облачных" услуг, регистраторы доменных имен и даже платформы онлайн-торговли, пишет korrespondent.net

Авторы проекта объясняют новые требования "экспоненциальным применением онлайн-сервисов и приложений, иногда используемых для совершения преступлений".

Euractiv приводит мнение члена Еврокомиссии по вопросам юстиции Веры Юровой о том, что необходимы юридические нововведения, так как власти в ЕС сталкиваются с долгими и сложными процедурами получения данных для расследования, когда они хранятся в других странах.

При этом европейский информационный портал указывает на то, что готовящиеся изменения вызывают противоречивую реакцию в ЕС.

Сторонники защиты частной жизни оспаривают этот проект Еврокомиссии, требующий от компаний онлайн-услуг быстрого предъявления данных.

Они объясняют, что новая система будет обходить действующие в ЕС договоры о взаимной правовой помощи, которые, как считают власти, слишком тормозят процедуры. Эти договоры предусматривают сотрудничество ответственных представителей правосудия стран-партнеров как посредников. При новом законе об электронных доказательствах власти будут напрямую обращаться к зарубежным компаниям.