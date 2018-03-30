Во Франции уволят треть депутатов и сенаторов

В ближайшее время во Франции стартует реформа государственных институтов, часть которой, где речь идет о сокращении на 30% количества депутатов и сенаторов, уже согласована. Об этом сообщили в Елисейском дворце в пятницу, 30 марта.

Так, число депутатов с 577 сократится до 404, а сенаторов - с 348 до 244. Другие пункты реформы пока находятся на стадии обсуждения, пишет korrespondent.net

О сокращении количества представителей нижней палаты двухпалатного парламента Франции - депутатов Национальной Ассамблеи и верхней палаты - Сената, шла речь на сегодняшней встрече президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Нацасамблеи Франсуа де Рюжи и президентом Сената Жераром Ларше.