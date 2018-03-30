Индианка 20 раз пырнула ножом курьера за слишком долгую доставку

Жительница Индии больше 20 раз пырнула ножом курьера. Об этом сообщило издание India Today.

Инцидент произошел в Дели. 30-летняя Камаль Дип (Kamal Deep) накинулась на 28-летнего курьера Кешава (Keshav) с ножом за то, что тот слишком поздно принес ей заказанный в интернет-магазине мобильный телефон.

Мужчину доставили в больницу, где поместили в реанимацию. Когда он очнулся, то сообщил полиции, что Дип целый день звонила ему и жаловалась на задержку доставки. Кешав признался, что долго не мог найти дом клиентки, так как впервые оказался в ее районе. Когда он все же дошел до ее дома, она начала с порога кричать на него, а затем бросилась на кухню и напала на него. Брат Дип попытался успокоить ее, но та заявила, что хочет преподать курьеру урок. Тогда мужчина присоединился к ней, пишет lenta.ru

Брат и сестра вместе нанесли Кешаву более 20 ранений и попытались задушить шнурком. Также они отняли у него 40 тысяч рупий (35,3 тысячи рублей). Полиция задержала нападавших, попавших на камеры видеонаблюдения. Им грозит тюремное заключение.