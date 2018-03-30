Банда итальянских грабителей взорвала банкомат вместе с деньгами

На юго-востоке Италии банда грабителей взорвала банкомат вместе с деньгами. Преступники хотели вскрыть аппарат при помощи самодельного устройства, но неверно рассчитали вес заряда.

После того как банкомат был уничтожен, воры быстро скрылись с места происшествия. Однако камеры видеонаблюдения помогли полиции их вычислить, пишет iz.ru.

При задержании в доме у грабителей обнаружили патроны крупного калибра и баллоны с ацетиленом, при помощи которых можно создать взрывчатку.







