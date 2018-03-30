В iPhone стало возможно отключение замедления работы

Компания Apple выпустила новое обновление iOS 11.3. Его ключевым нововведением стала функция отключения замедления iPhone. Отныне пользователи смогут сами контролировать производительность устройств. Об этом пишет CNNMoney.

В настоящее время функция доступна в бета-версии. Однако использовать ее можно, хоть сама Apple и не рекомендует этого делать.

Сообщается, что функция станет доступной лишь в том случае, если iOS определила наличие проблем с аккумулятором. В случае, если батарея в порядке, система оповестит, что устройство и так работает в режиме максимальной производительности, пишет korrespondent.net

Ранее сообщалось, что на видеорендере показали iPhone X в красном цвете. Видео было создано на фоне появившихся слухов о скором выпуске "яблочного" флагмана в новом цвете.