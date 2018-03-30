В Англии случайно нашли редкое изображение женщины-фараона

Открытие случайное, забавное и при этом сенсационное: прижизненных портретов женщины-фараона Хатшепсут сохранилось не очень много. Один из них, как оказалось, годами пылился в хранилище университета Суонси (Уэльс, Англия).

Автором открытия можно назвать Кена Гриффина (Ken Griffin), читающего студентам лекции по египтологии. Университет Суонси очень гордится своим Египетским центром и возможностью обучать будущих египтологов по подлинным артефактам. Для одного из занятий Гриффин как раз выбрал интересный предмет, заказав его по фотографии из университетского хранилища.

«Я отбирал артефакты для практического занятия и увидел старую черно-белую фотографию рельефа, который мне показался интереснее остальных. Когда мы поняли, что это на самом деле, у нас челюсть отвалилась до земли – что у меня, что у моих студентов», — эмоционально рассказывает Гриффин.

Специалистов, способных на глаз определить ценность двух фрагментов рельефа, не так уж много – с тех пор как артефакт впервые оказался в университетском собрании в 1971 году, никто не видел в нем ничего выдающегося. Но Гриффин – ученый с огромным опытом работы в Египте, он мгновенно заметил сходство рельефа с изображениями из заупокойного храма Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, построенного в XV веке до нашей эры, в эпоху Нового царства.

Фрагменты плиты толщиной около 5 см были очевидно сняты со стены храма или гробницы, о чем говорят следы инструментов на задней поверхности рельефа, пишет vesti.ru

На фронтальной поверхности сохранилось изображение человеческой головы, лишенной лица, а слева заметна верхняя часть опахала. Но имеющихся деталей хватило для опознания: прическа, урей («кобра», часть головного убора фараонов со стилизованным изображением богини-кобры Уаджит), оформление опахала – Гриффин уже не раз видел подобный стиль в Дейр-эль-Бахри. Однако главным аргументом стали иероглифы над царственной головой: это фрагмент титула (церемониального именования фараона), встречающегося повсюду в храме Хатшепсут: в нем использованы местоимения женского рода.

Драгоценный артефакт ожидает продолжения своей истории, но в темное хранилище он больше не вернется – сейчас он занимает почетное место в одной из витрин «Дома жизни» в университетском Египетском центре.