Открытие случайное, забавное и при этом сенсационное: прижизненных портретов женщины-фараона Хатшепсут сохранилось не очень много. Один из них, как оказалось, годами пылился в хранилище университета Суонси (Уэльс, Англия).
Автором открытия можно назвать Кена Гриффина (Ken Griffin), читающего студентам лекции по египтологии. Университет Суонси очень гордится своим Египетским центром и возможностью обучать будущих египтологов по подлинным артефактам. Для одного из занятий Гриффин как раз выбрал интересный предмет, заказав его по фотографии из университетского хранилища.
«Я отбирал артефакты для практического занятия и увидел старую черно-белую фотографию рельефа, который мне показался интереснее остальных. Когда мы поняли, что это на самом деле, у нас челюсть отвалилась до земли – что у меня, что у моих студентов», — эмоционально рассказывает Гриффин.
Специалистов, способных на глаз определить ценность двух фрагментов рельефа, не так уж много – с тех пор как артефакт впервые оказался в университетском собрании в 1971 году, никто не видел в нем ничего выдающегося. Но Гриффин – ученый с огромным опытом работы в Египте, он мгновенно заметил сходство рельефа с изображениями из заупокойного храма Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, построенного в XV веке до нашей эры, в эпоху Нового царства.
Фрагменты плиты толщиной около 5 см были очевидно сняты со стены храма или гробницы, о чем говорят следы инструментов на задней поверхности рельефа, пишет vesti.ru
На фронтальной поверхности сохранилось изображение человеческой головы, лишенной лица, а слева заметна верхняя часть опахала. Но имеющихся деталей хватило для опознания: прическа, урей («кобра», часть головного убора фараонов со стилизованным изображением богини-кобры Уаджит), оформление опахала – Гриффин уже не раз видел подобный стиль в Дейр-эль-Бахри. Однако главным аргументом стали иероглифы над царственной головой: это фрагмент титула (церемониального именования фараона), встречающегося повсюду в храме Хатшепсут: в нем использованы местоимения женского рода.
Драгоценный артефакт ожидает продолжения своей истории, но в темное хранилище он больше не вернется – сейчас он занимает почетное место в одной из витрин «Дома жизни» в университетском Египетском центре.
Комментарии
- Африканский континент раскалывается надвое
- Ученые: героиновая эпидемия в США продолжает набирать обороты
- Доказан риск смерти от победы любимой команды
- Следы человека, жившего 13 000 лет назад, найдены у побережья Канады
- Редкого белого львенка обнаружили в Южной Африке
- NASA запускает новую миссию ради "охоты" на планеты
- Почему опасно есть в кафе и ресторанах
- Ученые обнаружили старейшую ДНК человека
- Астрономы обнаружили странную галактику-призрак, почти лишенную темной материи
- Клетки живых организмов могут передавать более двух бит информации
- Весна пришла: на следующей неделе температура поднимется до 20 градусов
- Посреди улицы в Одессе образовалась яма. ФОТО
- Голливудских звезд уличили в вербовке девушек в секс-рабство
- В США откопали детёныша тираннозавра
- В Англии случайно нашли редкое изображение женщины-фараона
- Граждан призывают быть внимательней при покупке рыбы
- Африканский континент раскалывается надвое
- Майя Санду о самовыдвижении Андрея Нэстасе: Это не было очень элегантным шагом
- Почему опасно есть в кафе и ресторанах
- Директора первой горбольницы сняли с должности
- "Металл плавился, что говорить про людей": монолог человека, потерявшего в Кемерове семью
- Лавина накрыла 15 автомобилей в Приэльбрусье. ВИДЕО
- СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово
- СК: пожарную сигнализацию "Зимней вишни" обслуживал кондитер
- Объявление для граждан Молдовы, которые намерены пересекать границу Болгарии
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Мечты должны соответствовать реальности. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не спешите довериться малознакомым людям. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md