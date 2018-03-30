Голливудских звезд уличили в вербовке девушек в секс-рабство

Звезд американского сериала о молодости Супермена «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк и Кристин Кройк заподозрили в вербовке женщин в секту NXIVM («Нексиам»), лидера которой обвиняют в насилии над последовательницами культа. Об этом сообщает The New York Post.

Фрэнк Парлато (Frank Parlato), работавший PR-менеджером секты в 2007-2008 годах, сообщил, что звездный статус девушек использовали для привлечения новых адептов в «Нексиам». По словам Парлато, актрисы начали заниматься этим после того, как вступили в организацию в 2005-м и 2006 году.

Основателя секты Кита Раньера арестовали в Мексике в марте. Его обвиняют в торговле людьми, использовании женщин в качестве сексуальных рабынь и насилии над ними: адептов клеймили раскаленным железом в знак верности «Нексиаму». На клейме были изображены инициалы Раньера и Эллисон Мэк.

Позже стало известно, что полиция готовится арестовать Мэк, которую подозревают в соучастии в торговле людьми. Информации о возможном аресте Кристин Кройк, которая покинула секту в 2012-м после того, как Раньера обвинили в сексе с несовершеннолетней, нет. Знала ли она о других противоправных действия мужчины, не уточняется, пишет lenta.ru

Впервые о незаконной деятельности «Нексиама» заговорили в 2017 году, когда Парлато опубликовал первую часть рассказа «Клейменные рабыни и хозяин Раньер». В октябре 2017 года разоблачающая статья вышла в The New York Times.

На курсах «Нексиам» в США и Канаде с 1990-х женщин якобы учили преодолевать эмоциональные и физические барьеры, контролировать душевное состояние и быть уверенными в себе. На деле их клеймили, превращали в рабынь, заставляли подчиняться своим «хозяевам», страдать от изнурительных диет и заниматься сексом с Раньером.