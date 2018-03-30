Весна пришла: на следующей неделе температура поднимется до 20 градусов

Весна вступит в силу только в середине апреля. Синоптики сообщают, что в первые дни месяца столбики термометров поднимутся до +21 °C.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни значительно потеплеет. Таким образом, на севере страны, на выходных, столбики термометров будут показывать 15-18 °C днем, и 3-7 °C – ночью. В центре и на юге страны будет 20°C днем и до 10°C – ночью.

Как сообщает МОЛДПРЕС, в воскресенье и понедельник, возможно, пройдут дожди, но только на севере и в центре страны, а по стране в целом, в понедельник и во вторник ожидаются пасмурная погода и более низкая температура. Начиная со среды, значительно потеплеет, и последние дни Страстной недели будут солнечными и теплыми, до 21 °C.