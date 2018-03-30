Москва высылает десятки европейских дипломатов

Вслед за выдворением 60 американских дипломатов Россия решила выслать десятки дипломатов из стран Евросоюза и еще нескольких государств, которые ранее сами выслали российских дипломатов на фоне скандала вокруг отравления в Британии Сергея Скрипаля и его дочери.

Российское министерство иностранных дел в пятницу вызвало послов стран, выславших российских дипломатов, вручило им ноту протеста и объявило о введении аналогичных ответных мер, передает ВВС.

В частности, по словам самих послов, Россия высылает четырех польских дипломатов, трех литовских, двух итальянских, двух нидерландских, одного латвийского, одного эстонского и одного финского. О высылке из России трех сотрудников посольства сообщил и МИД Чехии. Все эти страны ранее выслали точно такое же количество российских дипломатических работников.

Некоторые послы не стали говорить, сколько их дипломатов вернутся на родину. В частности, так поступил посол Германии - он сказал только, что Берлин готов к диалогу с Россией. Сама Германия выслала четырех российских дипломатов.

Послы Хорватии, Швеции, Австралии и Канады покинули российское посольство, отказавшись давать комментарии СМИ. Всего они выслали в общей сложности восемь российских дипломатов (четверых - Канада, двоих - Австралия, по одному - Хорватия и Швеция).

Позднее стало известно о высылке 13 украинских, трех молдавских, двух датских дипломатов и одного дипломата из Румынии.

Высылка дипломатов не подразумевает сокращения общей численности персонала дипломатических миссий: сотрудников, объявленных персонами нон-грата, можно заменить другими. Единственное на данный момент требование именно сократить штат своих сотрудников было заявлено Россией в адрес Британии.

В четверг, 29 марта, Россия уже объявила о высылке 60 американских дипломатов в ответ на выдворение 60 своих дипломатов из США. Также российская сторона решила закрыть американское консульство в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие своего консульства в Сиэтле. Власти США назвали это недружественным шагом и пообещали принять дальнейшие ответные меры.