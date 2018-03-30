Столкновения на границе Израиля и сектора Газа: 12 погибших

По меньшей мере 12 палестинцев погибли и более 700 получили ранения в столкновениях с израильскими военными вдоль границы сектора Газа. Большинство погибших получили огнестрельные ранения.

Израиль признает применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников акции протеста и возлагает ответственность за кровопролитие на организаторов, в том числе правящее в Газе движение ХАМАС.

Ранее тысячи палестинцев начали шестинедельный протест маршем к израильской границе. Они разбили пять лагерей у границы в знак протеста, назвав эту акцию "Великим маршем возвращения", передает ВВС.

Участники акций протеста требуют возвращения беженцев на территории, которые теперь принадлежат Израилю.

Вооруженные силы Израиля заявляют, что в столкновениях с палестинской стороны участвовали 30 тысяч человек, и огонь был открыт по "главным зачинщикам", которые пытались повредить пограничные заграждения, швыряли камни и бутылки с зажигательной смесью.

Израиль сконцентрировал в этих местах военную технику и снайперов, а также использует слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. Израильские военные также сообщили в "Твиттере", что территория столкновений объявлена "закрытой военной зоной".

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манлис на брифинге для журналистов сказал, что все погибшие - мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. По меньшей мере двое из них, по его словам, опознаны как члены боевого крыла движения ХАМАС.

Правящая в Газе группировка ХАМАС обвинила Израиль в попытке запугать палестинцев убийством фермера, а также призывами не участвовать в протестах.

Обращаясь к собравшимся у границы палестинцам, лидер ХАМАС Исмаил Хания сказал: "Мы не уступим ни одной пяди палестинской земли. Для Палестины нет альтернативы и нет никакого другого решения, кроме возвращения территорий". Газета Jerusalem Post также сообщила, что на митинге присутствовал редко появляющийся на публике нынешний лидер движения ХАМАС в Газе Яхья Синвар.