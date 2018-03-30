По меньшей мере 12 палестинцев погибли и более 700 получили ранения в столкновениях с израильскими военными вдоль границы сектора Газа. Большинство погибших получили огнестрельные ранения.
Израиль признает применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников акции протеста и возлагает ответственность за кровопролитие на организаторов, в том числе правящее в Газе движение ХАМАС.
Ранее тысячи палестинцев начали шестинедельный протест маршем к израильской границе. Они разбили пять лагерей у границы в знак протеста, назвав эту акцию "Великим маршем возвращения", передает ВВС.
Участники акций протеста требуют возвращения беженцев на территории, которые теперь принадлежат Израилю.
Вооруженные силы Израиля заявляют, что в столкновениях с палестинской стороны участвовали 30 тысяч человек, и огонь был открыт по "главным зачинщикам", которые пытались повредить пограничные заграждения, швыряли камни и бутылки с зажигательной смесью.
Израиль сконцентрировал в этих местах военную технику и снайперов, а также использует слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. Израильские военные также сообщили в "Твиттере", что территория столкновений объявлена "закрытой военной зоной".
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манлис на брифинге для журналистов сказал, что все погибшие - мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. По меньшей мере двое из них, по его словам, опознаны как члены боевого крыла движения ХАМАС.
Правящая в Газе группировка ХАМАС обвинила Израиль в попытке запугать палестинцев убийством фермера, а также призывами не участвовать в протестах.
Обращаясь к собравшимся у границы палестинцам, лидер ХАМАС Исмаил Хания сказал: "Мы не уступим ни одной пяди палестинской земли. Для Палестины нет альтернативы и нет никакого другого решения, кроме возвращения территорий". Газета Jerusalem Post также сообщила, что на митинге присутствовал редко появляющийся на публике нынешний лидер движения ХАМАС в Газе Яхья Синвар.
Комментарии
- Москва высылает десятки европейских дипломатов
- Во Франции уволят треть депутатов и сенаторов
- В Европе мессенджеры хотят заставить сотрудничать с полицией
- Пожарный: все эвакуационные выходы ТЦ в Кемерове были закрыты
- Тысячи палестинцев начали многодневную акцию протеста
- Ватикан опроверг сообщения об отрицании ада папой римским
- Италия, Австрия и Канада планируют побороться за право принять зимнюю Олимпиаду 2026 года
- В Германии пожар вспыхнул в многоквартирном доме, 14 человек пострадали
- Девять человек пострадали при жесткой посадке воздушного шара в Австралии
- Наследный принц Саудовской Аравии предупредил об угрозе войны с Ираном
- Одиннадцатилетний мальчик узнал, что потерял семью при пожаре в Кемерово
- Туристам ограничат посещение Тадж-Махала
- Столкновения на границе Израиля и сектора Газа: 12 погибших
- Москва высылает десятки европейских дипломатов
- Весна пришла: на следующей неделе температура поднимется до 20 градусов
- Граждан призывают быть внимательней при покупке рыбы
- Африканский континент раскалывается надвое
- Директора первой горбольницы сняли с должности
- В центре столицы мужчина лопатой разбил несколько автомобилей. ВИДЕО
- Почему опасно есть в кафе и ресторанах
- "Металл плавился, что говорить про людей": монолог человека, потерявшего в Кемерове семью
- Лавина накрыла 15 автомобилей в Приэльбрусье. ВИДЕО
- СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово
- СК: пожарную сигнализацию "Зимней вишни" обслуживал кондитер
- Объявление для граждан Молдовы, которые намерены пересекать границу Болгарии
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Мечты должны соответствовать реальности. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не спешите довериться малознакомым людям. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md