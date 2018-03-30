Одиннадцатилетний мальчик узнал, что потерял семью при пожаре в Кемерово

Одиннадцатилетнему мальчику, чьи родители и сестра погибли при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", при содействии психологов рассказали о его потере. Об этом журналистам сообщила главный подростковый психиатр Москвы Анна Портнова, работающая сейчас на месте трагедии.

"Они (родственники и врачи. — Прим. ред.) не могли справиться с собой, со страхом увидеть тяжелую реакцию ребенка, не знали, какие подобрать слова. Сегодня после длительной работы <…> мы подобрали правильное поведение, тактику, как поговорить с ребенком", — рассказала психиатр для РИА Новости.

По ее словам, мальчик "отреагировал, как и должен был отреагировать ребенок, — плакал". При этом он не замкнулся в себе, стал разговаривать, спрашивал о будущем и где он будет жить.

"(Психологическая. — Прим. ред.) помощь нужна не только детям, но и их близким родственникам, которые не могут решиться сказать об утрате родителей ребенку и затягивают эту ситуацию. Здесь наша задача — помочь справиться со своим горем, научиться помогать ребенку", — добавила Портнова.

Перед смертью отец вытолкнул мальчика в окно, ребенок получил серьезные травмы. У него диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения, рваную рану щечной области. Главной сложностью стали проблемы с легкими: ребенка подключали к аппарату ИВЛ, но медики справились с этим за сутки.

У мальчика остались бабушки. Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын ранее сообщал РИА Новости, что одна из них станет опекуном.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.