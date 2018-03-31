Парадокс! Гражданское общество финансирует партию "ДА"

Эксперт WatchDog Валериу Паша, который позиционирует себя как независимый специалист, появился в списке доноров партии ДА, руководимой Андреем Нэстасе. Сам Нэстасе, как ни странно, не внес ни лея в казуну собственной партии, пишет telegraph.md

Зато лидером по сумме финансирования является предприниматель Александр Македон, который внес почти 160 тысяч леев. Известно, что Македон далеко не впервые замечен в политических приключениях. Ранее он финансировал Либеральную партию, будуши нанашом брата Дорина Киртоакэ - Лучиана. Напомним, что Валериу Паша является членом инициативной группы по организации референдума по отмене смешанной избирательной системы, хотя он же до этого выступал со сцены на Площади Великого Национального Собрания с призывом о необходимости напрямую выбирать депутатов. Тогда он объяснял это тем, что депутаты не должны продаваться как "помидоры" на рынке, а должны отвечать перед гражданами.

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