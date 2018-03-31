Весна пришла: в столице генеральная уборка

В столице сегодня проходит генеральная уборка. Жителям города предложили навести порядок в своих дворах, а муниципальные службы будут выносить мусор с аллей и парков. Многие откликнулись на призыв исполняющей обязанности мэра Сильвии Раду.

"На уборку города вышли уже около десяти тысяч человек. Многие жители столицы получили персональные письма с призывом принять участие в субботнике. Хочу также сказать всем кишиневцам - чисто не только там, где убирают, но и там, где не мусорят", - cказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



Уборка продолжится до самого вечера. Муниципальным службам предстоит вывезти весь мусор, накопившийся за весь холодный период.