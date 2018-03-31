Установлен автор ложного сообщения о бомбе в столичном суде

Ложную тревогу в Кишиневском суде сектора центр устроил 43-летний Эдуард Руденко, адвокат рейдера номер один в СНГ Вячеслава Платона. Информацию подтвердили в столичной полиции.

Предполагается, что звонок был сделан с одноразовой сим-карты, которая находилась в телефоне Руденко. Несмотря на то, что у юриста обнаружили эту сим-карту, он отвергает причастность к преступлению, и говорит, что мобильный телефон у него украли, передает publika.md.



Ранее Эдуарда Руденко задерживали пьяным за рулем. Тогда полицейские установили, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе в два раза превышала допустимую норму. Адвокат находился в машине с 24-летней девушкой легкого поведения. Он этот факт отрицал, и говорил, что с ним в машине находилась коллега. Однако пресса писала, что для своих внебрачных отношений Руденко снял квартиру. Адвокат Вячеслава Платона также проходил по делу об извлечении выгоды из влияния.



