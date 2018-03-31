Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце в больнице Лос-Анджелеса.
В минувший четверг 70-летнему Шварценеггеру была сделана запланированная операция закрытого типа по замене сердечного клапана (балонная ангиопластика), передает ВВС.
Впервые аортальный клапан был поставлен Шварценеггеру в 1997 году. Интернет-портал о знаменитостях TMZ первоначально сообщал, что Арнольду была сделана операция на открытом сердце, поскольку была "экстренной и вызвала осложнения", однако эта информация не подтвердилась.
Как сообщается, во время процедуры бригада кардиохирургов была наготове на случай возможных осложнений.
Представитель актера Даниэл Кетчелл сообщил, что этот клапан изначально был установлен не на века и что процедура по его замене прошла успешно. Сейчас состояние Шварценеггера стабильное и он по-прежнему находится в больничном комплексе Cedars-Sinai.
Шварценеггер начал свою карьеру с бодибилдинга, а всемирная известность пришла к нему после того, как он снялся в ставших культовыми боевиках "Коммандос" и "Терминатор". Он прослужил на посту губернатора Калифорнии два срока с 2003 по 2011 гг. и вернулся в Голливуд, снявшись в 2011 году в боевике "Неудержимые" вместе с Брюсом Уиллисом и Сильвестром Сталлоне.
В мае 2017 года Шварценеггер получил самую высокую награду Франции - орден Почетного легиона - за свой вклад в дело по охране окружающей среды.
Комментарии
- Пэрис Хилтон с женихом прилетела во Львов
- Голливудских звезд уличили в вербовке девушек в секс-рабство
- "Союзмультфильм" объяснил, почему сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, если их папа - Дима
- Суд отверг претензии Линдси Лохан к создателям персонажа GTA V
- Солистки группы Spice Girls станут героинями мультфильма
- Участник Linkin Park анонсировал дебютный альбом
- Ди Каприо подтвердил роман с очередной 20-летней моделью
- СМИ: брат Энрике Иглесиаса закрутил роман с копией Курниковой
- "Я такая везучая": известная светская львица потеряла в ночном клубе кольцо за два миллиона долларов
- Дженнифер Лопес с возлюбленным купили апартаменты за $15 миллионов
- Опубликовано видео эвакуации посетителей из кинозалов "Зимней вишни"
- В Китае обнаружили свыше 500 древних артефактов
- На берег Флориды вынесло часть старинного корабля XVIII века
- Пэрис Хилтон с женихом прилетела во Львов
- В Киеве полиция задержала мужчину с гранатой и пистолетом
- Одиннадцатилетний мальчик узнал, что потерял семью при пожаре в Кемерово
- Столкновения на границе Израиля и сектора Газа: 12 погибших
- Туристам ограничат посещение Тадж-Махала
- Москва высылает десятки европейских дипломатов
- Весна пришла: на следующей неделе температура поднимется до 20 градусов
- "Металл плавился, что говорить про людей": монолог человека, потерявшего в Кемерове семью
- СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово
- Объявление для граждан Молдовы, которые намерены пересекать границу Болгарии
- СК: пожарную сигнализацию "Зимней вишни" обслуживал кондитер
- Питание в определенные часы помогает похудеть
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md