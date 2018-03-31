В Киеве полиция задержала мужчину с гранатой и пистолетом

В Киеве полицейские задержала мужчину с гранатой и травматическим пистолетом. Об этом сообщает городское управление Нацполиции.

Как отмечается, что вечером в пятницу правоохранителям сообщили, что на бульваре Перова возле автомобиля BMW находится нетрезвый мужчина, который пристает к людям.

Правоохранители задержали мужчину, который оказался жителем Киевской области. У него в карманах нашли гранату Ф-1 и травматический пистолет со "сбитыми" номерами.

По указанному факту начато уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, передает korrespondent.net.