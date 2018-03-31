В американском штате Флорида на пляж курорта Понте-Ведра-Бич из океана вынесло на берег 15-метровый фрагмент корабля XVIII века.
На обломки наткнулась женщина, гулявшая по пляжу с сыном, передает korrespondent.net.
По мнению специалистов, фрагмент корабля хорошо сохранился, так как он годами лежал в песке на дне. Они также полагают, что изначально весь корабль был обшит медью, остатки которой обнаружены на редкой находке.
Также на корабле остались вырезанные на шпангоутах римские цифры.
Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля.
Комментарии
- В Киеве полиция задержала мужчину с гранатой и пистолетом
- Одиннадцатилетний мальчик узнал, что потерял семью при пожаре в Кемерово
- Туристам ограничат посещение Тадж-Махала
- Посреди улицы в Одессе образовалась яма. ФОТО
- Банда итальянских грабителей взорвала банкомат вместе с деньгами
- Китаец передвинул трехэтажный дом
- Индианка 20 раз пырнула ножом курьера за слишком долгую доставку
- В Подмосковье ребенок умер, попив из найденной на улице бутылки лимонада
- В Калифорнии кофе Starbucks будет продаваться как потенциальный канцероген
- СМИ: Штаты будут проверять историю соцсетей у просителей виз
- Опубликовано видео эвакуации посетителей из кинозалов "Зимней вишни"
- В Китае обнаружили свыше 500 древних артефактов
- На берег Флориды вынесло часть старинного корабля XVIII века
- Пэрис Хилтон с женихом прилетела во Львов
- В Киеве полиция задержала мужчину с гранатой и пистолетом
- Одиннадцатилетний мальчик узнал, что потерял семью при пожаре в Кемерово
- Столкновения на границе Израиля и сектора Газа: 12 погибших
- Туристам ограничат посещение Тадж-Махала
- Москва высылает десятки европейских дипломатов
- Весна пришла: на следующей неделе температура поднимется до 20 градусов
- "Металл плавился, что говорить про людей": монолог человека, потерявшего в Кемерове семью
- СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово
- Объявление для граждан Молдовы, которые намерены пересекать границу Болгарии
- СК: пожарную сигнализацию "Зимней вишни" обслуживал кондитер
- Питание в определенные часы помогает похудеть
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md