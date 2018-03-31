Опубликовано видео эвакуации посетителей из кинозалов "Зимней вишни"

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю семью, показал запись с камер видеонаблюдения, висевших возле залов кинотеатра в ТРЦ "Зимняя вишня".

Во время прямой трансляции в Instagram он продемонстрировал на мониторе компьютера ролик, из которого следует, что и до и после начала пожара двери в залы были открыты.

Многие посетители не сразу поняли, что произошло, и спокойно шли по коридору. Некоторые сидели в холле в ожидании начала сеанса. Те, кто был на четвертом этаже, побежали в сторону выхода, когда по коридору стал быстро распространяться густой дым.

На кадрах видно, что проходившая по коридору девушка открывает дверь в "красный" зал, где шел мультфильм, однако оттуда никто не выходит.

"Вот это дверь в синий зал, это дверь в красный зал. В красном зале все погибли, потому что заперлись. Но дверь открыта", — комментируют Востриков и его собеседник за кадром.

Тем временем зрители из других залов покидают помещение. Спустя примерно 13 секунд коридор заволакивает черным дымом.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Следствие рассматривает две версии: короткое замыкание и поджог, отмечает РИА Новости.