В Кембридже простились с ученым Стивеном Хокингом

В Кембридже простились с выдающимся английским физиком-теоретиком, космологом и популяризатором науки Стивеном Хокингом, который скончался 14 марта в возрасте 76 лет.

Прощальная служба состоялась в церкви Святой Марии на территории Кембриджского университета, в котором Хокинг более 50 лет вел свою научную деятельность. Когда к церкви подъехал траурный кортеж с прахом Стивена Хокинга, зазвонили колокола, прозвучало 76 ударов - по числу лет жизни ученого. Его близкие и родственники, в том числе трое его детей - Люси, Роберт и Тим - следовали за катафалком с прахом Стивена Хокинга.

Прах Стивена Хокинга будет захоронен в лондонском Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Когда катафалк остановился, несколько сотен человек, собравшиеся у церкви, начали апплодировать, передает ВВС.

Гроб украшали композиции из цветов - одна из белых лилий, которая изображала вселенную, другая - из белых роз, представлявшая полярную звезду.

Гроб в церковь внесли шестеро швейцаров из университетского колледжа Гонвилл-энд-Киз, где Хокинг проработал более 50 лет.

Всего на поминальную службу в церковь было приглашено около 500 человек: проститься с ученым пришли его друзья и коллеги. На поминальную службу также пришел актер Эдди Редмэйн, который сыграл роль Стивена Хокинга в биографическом фильме 2014 года "Вселенная Стивена Хокинга". На службе он прочитал отрывок из книги Екклесиаста (3.1-11), в котором говорится о том, что "человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца".