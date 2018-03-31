Москва объявила о высылке более 50 сотрудников дипмиссий Британии

Более 50 дипломатов и технических сотрудников британских дипмиссий должны будут покинуть Россию, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

В пятницу Москва на фоне скандала вокруг отравления в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери потребовала, чтобы Великобритания в течение месяца сократила количество своих дипломатов и работников дипмиссий на территории России и привела их общее число в стране в соответствие с количеством российских дипломатических сотрудников в Великобритании.

При этом общее число сотрудников британских дипмиссий, которые будут должны покинуть Россию, не уточнялось. Ранее Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Как уточнила Мария Захарова в субботу, чтобы суммарное количество сотрудников посольства и генконсульств Британии в РФ соответствовало числу сотрудников российских дипмиссий в Британии, Россию должны покинуть более 50 сотрудников британских дипмиссий.

"Россия предложила паритет. У британцев более чем на 50 человек больше", - заявила Захарова.

До этого Британия объявила 23 российских дипломата персонами нон-грата и выслала их из страны, а Россия приняла аналогичные меры в отношении сотрудников британских дипмиссий на своей территории. Однако тогда речь шла не о сокращении общего числа дипломатов, а фактически о замене одних сотрудников на других - каждая сторона могла прислать новых дипломатов взамен высланных, отмечает ВВС.

Теперь же российский МИД требует именно сократить штат посольства и генконсульств Великобритании в России таким образом, чтобы их стало не больше, чем российских дипломатов и "административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании".