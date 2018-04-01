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Желтый код метеоопасности в Молдове
// фото: helloblogger.ru
14:30, 01 Apr 2018
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Из-за сильного ветра в Молдове этим утром был объявлен желтый код метеоопасности. Предупреждение действительно для всей территории страны до 21:00.

По данным Государственной гидрометеослужбы, в указанный период ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами от 15 до 20 метров в секундую 




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