В Рышканском районе выследили браконьера

Охотники из села Рэкэрия Рышканского района поймали с поличным браконьера. Они обнаружили злоумышленника по выложенной в соцсетях фотографии пойманного зайца, а когда обошли соседние поля нашли несколько установленных силков. На слежку за браконьером ушло несколько дней, но схватили его на месте преступления.

Браконьером оказался 20-летний житель села Булгак Рышканского района.



"Мы заметили, что осенью зайцев маловато, хотя охоту на них запретили на два года. Значит, они напротив, должны расплодиться", - рассказал глава Рышканского общества охотников Валентин Гуцу.



Браконьер вину признал. Ему назначили штраф в размере четырех с половиной тысяч леев.



"При осмотре лесного массива сняли 11 силков. В одном обнаружили русака, разорванного животными", - рассказал экологический инспектор Дмитрий Чекан.



Охота на зайцев разрешена в Молдове с 26 ноября по 31 декабря.





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