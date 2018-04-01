РАК (22 июня - 23 июля)

Активный, творческий день. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

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