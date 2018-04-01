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Пограничники шутят: в Украине сообщили о наборе крокодилов на службу
// фото: korrespondent.net
14:48, 01 Apr 2018
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Госпогранслужба Украины сообщила, что принимает в свои ряды нильских крокодилов. Шуточная новость была опубликована на сайте ведомства 1 апреля.

Под наблюдением ученых-зоологов пограничники проводят эксперимент с нильскими крокодилами. Рептилиям предлагается доверить охрану пограничных катеров и кораблей в Одесской области, говорится в сообщении. 

Пограничники также выразили надежду, что "браконьерам и контрабандистам, которые в последнее время активно используют современное дайверское снаряжения, не придется проверять челюсти нильского крокодила на прочность", передает korrespondent.net.




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