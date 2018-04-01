Китай произведет много искусственного дождя

Китай намерен произвести много искусственного дождя. Страна планирует залить осадками 1,6 млн км² территории.

Уже пять лет, как Китай создает больше всего облаков в мире, вызывая 55 млрд тонн искусственного дождя в год. Ранее специальные химикаты запускались в небо с помощью ракет, а также распылялись самолетами. Теперь Китай начинает самый большой проект по производству дождя. Страна планирует построить десятки тысяч камер сгорания на большой высоте в Тибетских горах. Будут сжигать твердое топливо, в результате чего будет выделяться газообразный йодид серебра. Эти частицы объединяют вокруг себя водяной пар, заставляют его уплотниться, в результате, формируются облака, передает Моя планета.

Одна такая камера обеспечит 5 км² облаков, а реализация всего проекта позволит вызывать дождь и снег на территории 1,6 млн км². Данная программа призвана существенно улучшить обстановку в Азии, где засухи стали настоящим стихийным бедствием, сообщает Quartz.