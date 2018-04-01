Раскрыта тайна взрывающихся кратеров на Ямале

Огромные кратеры внезапно появились на Ямале в 2014 году, и было не совсем понятно, как они возникли. Некоторые даже стали говорить, что из-за испытаний Россией оружия. Однако ученые пришли к выводу, что причиной стали подземные взрывы метана.

Профессор Московского института нефти и газа Василий Богоявленский предполагает, что это может быть связано с добычей ископаемых. Он считает, что из газовых скважин происходят утечки, формирующие нестабильные карманы метана в вечной мерзлоте. И иногда газ взрывается, когда ему становится слишком тесно подо льдом.

Хотя изредка такие процессы происходят естественно и являются природным явлением, ученый уверяет, что нельзя исключать и техногенную природу в ряде случаев, сообщает Моя планета.