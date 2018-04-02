Китайская космическая станция "Тяньгун-1" сгорела в атмосфере

Китайская космическая станция "Тяньгун" весом 8 тонн сгорела в атмосфере над Тихим океаном, большая часть обломков не достигла поверхности Земли.

Запуск "Тяньгун-1" (в переводе "Небесный дворец") был важной частью амбициозной космической программы Китая. Станция стала прототипом для конечной китайской космической станции, запуск которой запланирован на 2022 год.

Запуск "Небесного дворца" состоялся 29 сентября 2011 года, а в конце марта 2016 года станция полностью прекратила работу, пишет ВВС.

В 2022 году Китай планирует запустить многомодульную орбитальную станцию, которая должна стать третьей в мире после станций "Мир" и Международной космической станции.

"Учитывая, что "Тяньгун-1" обладает большой массой и более прочен, чем многие другие космические объекты, которые неконтролируемо возвращаются на Землю из космоса, поскольку он находится под давлением, его траекторию отслеживают с помощью радаров сразу несколько организаций", - объяснял Ричард Кроутер, главный инженер Британского космического агентства.

По словам специалиста, любые уцелевшие фрагменты с большой вероятностью упадут в море.