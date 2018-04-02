Росгвардия попросила наказать своих сотрудников после пожара в Кемерово

Росгвардия попросила привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, центральный аппарат ведомства провел служебную проверку. В ходе нее выяснилось, что сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля допустили неподготовленных охранников к работе в ТЦ.

Так, отмечается, что охрана "Зимней вишни" велась незаконно — у ЧОП "Центр защиты" не было лицензии для работы на объектах массового пребывания граждан.

Кроме того, у организации не было права на пультовую охрану, а в договоре с ТЦ был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки. Также "Центр защиты" не мог оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности, пишет издание.

Как отмечает "Коммерсант", в Росгвардии считают, что их сотрудники не могли не знать об этих нарушениях. Материалы проверки направили в СК, пишет РИА Новости

"Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность. <…> Это должно быть примером для других наших сотрудников", — заявил газете советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе дети.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.







