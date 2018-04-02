Сегодня в столице начнут ямочный ремонт дорог. Их запломбируют в течение двух месяцев, а затем приступят к капитальной реабилитации улиц и дворов.
О начале масштабных работ объявила исполняющая обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду. Она отметила, что будет лично контролировать ход работ.
"Само время требует решения этой задачи. Настаиваю, чтобы план проведения работ был известен общественности. Кишиневцы должны знать, чем мы будем заниматься на этой неделе, какие работы и в каких столичных секторах запланированы", - сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.
На пломбировку дорожных ям выделили 125 млн леев. Общая площадь участков, где пройдут работы, достигает 900 тысяч квадратных метров.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
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РАК
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ЛЕВ
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ВЕСЫ
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РЫБЫ
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md