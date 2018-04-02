В Кишиневе пьяный водитель без прав мчался по встречной полосе

Наказание за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав грозит 22-летнему уроженцу села Кирианка Страшенского района.

Его машину патрульные остановили минувшей ночью, когда он мчался по встречной полосе вдоль столичной улицы Василе Александри. Тогда то и выяснилось, что уровень алкоголя в крови водителя втрое превышает норму, а документов на вождение у него нет.

"Мы догнали его на перекрестке улиц Александру чел Бун и Михая Эминеску. При проверке водитель сообщил, что у него вообще нет водительских прав. Мы почувствовали сильный запах алкоголя", - сказал патрульный инспектор Виталий Гузун.



Нарушитель заявил, что одолжил автомобиль у жены друга, а в Кишинев приехал к девушке. Он не стал отрицать, что пил перед тем, как сесть за руль.





