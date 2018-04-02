В Сиэтле закрылось российское генконсульство

Из генерального консульства России в Сиэтле вывезли все вещи, сообщил РИА Новости консул-советник Халит Айсин.

Таким образом, дипломаты выполнили предписания американских властей и освободили здание в обозначенный срок — до конца 1 апреля.

По словам Айсина, сотрудникам Госдепа предложили подняться и осмотреть помещение, но те отказались.

"Они сказали, что посетят наш офис завтра. Будет присутствовать консул — на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут", — добавил он.

По его словам, все документы и вещи перевезли в резиденцию генконсула. Также там начал работу штаб, который подготовит вывоз вещей в другие диппредставительства и консервацию здания, сообщает РИА Новости

В начале недели США объявили о высылке 48 дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрытии генконсульства в Сиэтле из-за "дела Скрипаля". Москва в ответ обязала покинуть страну 60 американских дипломатов, а также отозвала согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Четвертого марта бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре британского города Солcбери. Лондон утверждает, что к инциденту якобы причастна Москва.

В Британии считают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Россия отвергает обвинения британской стороны и подчеркивает, что Лондон не располагает никакими доказательствами.