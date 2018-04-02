СМИ: в ходе бунта в мексиканской тюрьме погибли семь полицейских

Семь полицейских погибли в ходе мятежа заключенных в тюрьме в мексиканском штате Веракрус, сообщает издание Universal.

По информации издания, сотрудники службы безопасности пытались восстановить порядок в тюрьме La Toma, заключенные которой устроили бунт вечером в субботу с требованием отставки начальника охраны. Узники, вооруженные столярными инструментами, дали правоохранителям отпор и подожгли несколько матрасов, пишет РИА Новости.

Полицейские могли погибнуть от удушья дымом, пишет издание. "Это могло вызвать удушение полицейских. Эксперты генпрокуратуры расследуют причины гибели", — приводит издание отрывок из заявления правительства.

Силы безопасности подавили бунт к 6 утра воскресенья по местному времени (14.00 млд).







