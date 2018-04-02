Немецкие самолеты Tornado не соответствуют техническим требованиям НАТО

Немецкие самолеты Tornado не соответствуют техническим требованиям НАТО, передает Der Spiegel со ссылкой на секретный доклад Минобороны Германии.

Как сообщает издание, все 93 боевые машины нуждаются в масштабной модернизации, на которую потребуются многомиллионные расходы. В нынешнем состоянии Tornado "не могут участвовать ни в одной операции НАТО".

Немецкое Минобороны обращает внимание на ряд недостатков истребителей. Так, военные самолеты не защищены от прослушивания. У Tornado отсутствует зашифрованная система передачи данных, обязательная при выполнении миссий альянса. Техника не располагает и системой радиолокационного опознавания "свой-чужой". Кроме того, электроника Tornado считается сильно устаревшей.

В таком состоянии выполнение боевых задач становится рискованным, отмечают в ведомстве. Как подчеркивает Минобороны, из-за устаревших истребителей "Германия больше не может выполнять свои обязательства перед НАТО", пишет РИА Новости.

Устранить недостатки Tornado не получится до 2019 года, утверждает источник в бундесвере. При этом остается неясным, осуществима ли необходимая модернизация с технической точки зрения.

Боевые самолеты Tornado были разработаны в 1970-е годы и стали поступать на вооружение в ряд государств с начала 1980-х. Сегодня Tornado принимают участие в миссии международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Ранее глава немецкого Минобороны Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Германия планирует использовать Tornado вплоть до 2035 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.







