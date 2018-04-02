Новый налог на полеты из аэропортов Швеции начал действовать в воскресенье 1 апреля, сообщает Радио Швеции SR.
"Сегодня вводится авианалог на полеты из Швеции. Климатическая мера, которая как приветствовалась, так и критиковалась еще до своего вступления в силу", — передает радио.
Поясняется, что сумма налога составляет 60 крон (5 евро) за поездку внутри Швеции и ЕС. Полеты на более дальние расстояния в зависимости от протяженности могут быть от 250 крон (23 евро) до 400 крон за полет из Швеции (36 евро). Налог предназначен не для пассажиров, его ввели для авиакомпаний. Будет ли это означать подорожание авиабилетов, пока неясно. Согласно анализу, проведенному по заказу правительства накануне введения налога, выбросы парниковых газов могут сократиться до двух процентов, ожидается также, что люди будут меньше летать, поясняет радио.
Радио замечает, что налог вызвал неоднозначную реакцию в стране. К примеру, оппозиционная Партия центра считает, что более действенным методом в работе по климату могло бы стать ускорение перехода на биотопливо. Бьёрселль, комментируя это, сказал, что одно другому не мешает.
По его словам, безусловно, биотопливо важно в работе по переходу гражданской авиации на новые источники энергии. Однако, потенциала новой техники и новых источников энергии недостаточно сегодня в условиях роста объемов авиаперевозок. По его словам, если объем авиаперелетов будет расти такими же темпами, как сегодня, то через десять лет они рискуют быть вдвое больше сегодняшних объемов, пишет РИА Новости
Согласно исследованию, проведенному институтом изучения общественного мнения Ipsos по заказу шведской газеты Dagens nyheter, в середине марта среди одной тысячи шведов, большинство опрошенных поддерживают налог. Если год назад положительное отношение к новому авианалогу высказали 44% респондентов, то в этом году таких было 53%.
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telegraph.md