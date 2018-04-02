Польская "Барби" назвала стоимость своей внешности. ФОТО

Польская архитектор по имени Анелла, которая стала обладательницей кукольной внешности, потратила более 42 тысяч долларов на пластику. Об этом пишет The Sun.

25-летняя девушка, которая называет себя первой "живой Барби" в стране, неоднократно ложилась под нож. Она откорректировала нос, увеличила губы и грудь, пишет korrespondent.net

"Я люблю все странное, сумасшедшее, уникальное. Возможно, потому что я сама такая. Мне нравятся люди с харизмой, те, кому есть, что сказать. Люди, которые могут создавать что-то прекрасное, прекрасны внутри", - отметила Анелла.