Сильвия Раду о субботней уборке: Было собрано 600 тонн мусора, состоящего из пластика и бумаги и свыше 200 тонн грязи

Кампания по уборке „Facem curat lună” не завершается 31 марта. Об этом заявила сегодня и.о.мэра Сильвия Раду. Градоначальник говорит, что порядок в городе нужно сохранять каждый день, а не только по особым дням. В то же время, Раду уточнила, что только за субботний день с городских улиц вывезли сотни тонн мусора.

„Было собрано 600 тонн мусора в виде пластика и бумаги и еще 200 тонн грязи и песка. Были вымыты несколько улиц в разных районах города, - рассказала Сильвия Раду. В своем намерении провести месячник по уборке города, градоначальник рассчитывает на поддержку горожан, неправительственных организаций и предпринимателей. „Особенно благодарю неправительственные организации, а также предпринимателей, с которыми мы встретимся на этой недели, чтобы сказать им спасибо, - добавила Раду. Больше того, и.о. мэра отмечает, что подобные мероприятия по уборке необходимы, так как показывают пример властей для горожан. „Кто бы не был примаром, эту традицию надо продолжать, отметила она. При этом она выразила недовольство работой отдельных преторов. „Я просила вас в субботу вмешаться в ситуацию на улице Каля Иешилор. И в воскресенье ничего не изменилось. На бульваре Дечебал ужасная грязь. Уборка не завершилась 31 марта. Уборку надо вести постоянно, - заявила Раду. В мероприятиях по уборке города приняли участие десятки тысяч горожан и было задействовано 170 единиц транспорта.

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