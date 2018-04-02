В России канатоходец упал из-под купола цирка

В цирке Иркутской области канатоходец на глазах у публики упал с высоты. Причиной стала потеря натяжение троса.

Артист чувствует себя нормально, при падении он только ушиб руку.

Во время исполнения номера под куполом цирка мужчина сорвался с высоты порядка восьми метров из-за потерявшего натяжение троса. После падения канатоходцу помогли подняться сотрудники цирка. Артист смог встать и поклониться зрителям. При этом он держался за левую руку.

"Канатоходец в лечебные учреждения Братска не обращался. Самочувствие нормальное. По нашим данным, он ушиб руку", — сообщил руководитель департамента культуры администрации Братска Евгений Гудков.