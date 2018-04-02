NASA показало фото спиральной галактики

NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, которая расположена в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли.

Снимок NGC 5714 сделан телескопом Hubble с помощью камеры ACS.

Как пишет korrespondent.net, на фотографии галактика запечатлена сбоку и кажется абсолютно плоской. С такого ракурса не просматривается спиральная структура NGC 5714: видны лишь края голубого цвета и яркий центр.

Галактика NGC 5714 была открыта Уильямом Гершелем еще в 1787 году.