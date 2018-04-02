NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, которая расположена в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли.
Снимок NGC 5714 сделан телескопом Hubble с помощью камеры ACS.
Как пишет korrespondent.net, на фотографии галактика запечатлена сбоку и кажется абсолютно плоской. С такого ракурса не просматривается спиральная структура NGC 5714: видны лишь края голубого цвета и яркий центр.
Галактика NGC 5714 была открыта Уильямом Гершелем еще в 1787 году.
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telegraph.md