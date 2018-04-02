Лифт с человеком внутри упал в многоэтажке Киева

В Деснянском районе Киева в одной из многоэтажек 1 апреля оборвался лифт, внутри которого находился человек, сообщает Громадське радио.

Отмечается, что около 16.00 в полицию поступило сообщение о происшествии. На место выехали патрульные, а также медики.

В полиции подчеркнули, что на место также прибыли специалисты по лифтам, которые провели соответствующее обследование, пишет korrespondent.net

Причину падения лифта устанавливают.