Авария на карусели во Франции: один погибший, четверо пострадавших

На ярмарке во французском городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы вышел из строя один из аттракционов - погиб один человек, еще четверо получили травмы. Инцидент произошел вечером 31 марта, сообщает Le Progres.

Согласно одной из версий, аттракцион, состоящий из нескольких качелей, внезапно упал. Погибший мужчина не катался на карусели, но его смертельно ранило куском, отломавшимся от конструкции.

Очевидцы также рассказывают и другую версию. По их словам, мужчина находился на карусели с двумя детьми, и его выбросило с аттракциона. Также серьезно пострадала 8-летняя девочка, пишет korrespondent.net

Кроме того, 12 человек получили шок от происшедшего, им помогли на месте.